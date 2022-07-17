شكرا لقرائتكم خبر الإنماء يوزع 896 مليونا على المساهمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس إدارة مصرف الإنماء أمس الأحد على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2022م، بإجمالي المبلغ الموزع 896,120,850 ريالا، على أن تكون حصة السهم من التوزيع 0.45 ريال بعد خصم الزكاة، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 4.5%.

وذكرت الشركة في بيان لها على «تداول» أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1,991,379,667 سهما، وسيكون تاريخ التوزيع في 16 محرم 1444هـ الموافق 14 أغسطس 2022م.

وأشارت إلى أن أحقية توزيعات الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 31 يوليو 2022 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ولفتت الإدارة انتباه المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم (عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي) سوف تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقا لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.