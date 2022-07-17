شكرا لقرائتكم خبر تراجع أرباح جرير لـ177 مليونا خلال 3 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشارت الشركة في بيان على «تداول» إلى أن الربح التشغيلي بلغ 192 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 206 ملايين ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 7%. فيما بلغ إجمالي الربح 249 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 262 مليون ريال خلال الربع المماثل بتراجع 5%.وعلى صعيد نتائج النصف الأول بلغ صافي الربح 429 مليون ريال، مقابل 457 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بتراجع 6%. وبلغت ربحية السهم 3.57 ريالات، مقابل 3.81 ريالات خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وذكرت الشركة أنه على الرغم من أن إجمالي المبيعات في الربع الثاني قد انخفض فقط بأقل من ربع نقطة مئوية مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلا أن الانخفاض في صافي الربح بلغ 6.3% ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى انخفاض إجمالي الربح بنسبة 5.1% كنتيجة لتأثر هامش الربحية بالخصومات على أسعار البيع لتنشيط المبيعات وخاصة الهواتف الذكية.
وأشارت إلى أنه رغم زيادة مصروفات البيع والتسويق في الربع الثاني مقارنة بالربع نفسه من العام السابق نتيجة لزيادة الإنفاق على الدعاية لدعم المبيعات إلا أن الربح المحقق في الربع الثاني والناتج من بيع عقار الشركة بحي الراكة بالخبر والبالغ 10 ملايين ريال قد خفف كثيرا من تأثير زيادة مصروفات البيع والتسويق على صافي الربح.
وأفادت الشركة بأن الدخل الشامل يقل عن صافي الربح بنحو 13 مليون ريال ويرجع ذلك أساسا إلى خسائر فروق العملة المتعلقة بالشركة التابعة في مصر نتيجة قرار السلطات المصرية في مارس 2022 بتخفيض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بما فيها الريال السعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع أرباح جرير لـ177 مليونا خلال 3 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.