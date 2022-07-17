شكرا لقرائتكم خبر تراجع أرباح جرير لـ177 مليونا خلال 3 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تراجعت أرباح شركة جرير للتسويق بنسبة 6% خلال الربع الثاني، إلى 177 مليون ريال، مقابل 189 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وأشارت الشركة في بيان على «تداول» إلى أن الربح التشغيلي بلغ 192 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 206 ملايين ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 7%. فيما بلغ إجمالي الربح 249 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 262 مليون ريال خلال الربع المماثل بتراجع 5%.

وعلى صعيد نتائج النصف الأول بلغ صافي الربح 429 مليون ريال، مقابل 457 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بتراجع 6%. وبلغت ربحية السهم 3.57 ريالات، مقابل 3.81 ريالات خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وذكرت الشركة أنه على الرغم من أن إجمالي المبيعات في الربع الثاني قد انخفض فقط بأقل من ربع نقطة مئوية مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلا أن الانخفاض في صافي الربح بلغ 6.3% ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى انخفاض إجمالي الربح بنسبة 5.1% كنتيجة لتأثر هامش الربحية بالخصومات على أسعار البيع لتنشيط المبيعات وخاصة الهواتف الذكية.

وأشارت إلى أنه رغم زيادة مصروفات البيع والتسويق في الربع الثاني مقارنة بالربع نفسه من العام السابق نتيجة لزيادة الإنفاق على الدعاية لدعم المبيعات إلا أن الربح المحقق في الربع الثاني والناتج من بيع عقار الشركة بحي الراكة بالخبر والبالغ 10 ملايين ريال قد خفف كثيرا من تأثير زيادة مصروفات البيع والتسويق على صافي الربح.

وأفادت الشركة بأن الدخل الشامل يقل عن صافي الربح بنحو 13 مليون ريال ويرجع ذلك أساسا إلى خسائر فروق العملة المتعلقة بالشركة التابعة في مصر نتيجة قرار السلطات المصرية في مارس 2022 بتخفيض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بما فيها الريال السعودي.