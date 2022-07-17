بوينج تخفض تقديراتها للطلب على الطائرات الجديدة للعشرين عاما المقبلة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتوقع شركة بوينج الأمريكية لتصنيع الطائرات ارتفاع الطلب العالمي على الطائرات الجديدة حتى 2031، ولكنها خفضت من توقعاتها على مستوى الصناعة للعشرين عاما المقبلة في أحدث نظرة مستقبلية للسوق تعلن عنها الشركة.

وقالت بوينج في توقعات سوق سنوية أصدرتها قبل معرض فارنبورو الدولي للطيران في إنجلترا، «إنه من المتوقع أن تسلم شركات تصنيع الطائرات حوالي 19 ألفا و575 طائرة ركاب وطائرة شحن جديدة خلال الفترة من 2022 إلى 2031».

توقعت بوينج حاليا أن يصل الطلب العالمي إلى 41 ألفا و170 طائرة خلال العقدين المقبلين، مقارنة بـ43 ألفا و610 طائرات في توقعاتها قبل عام، وهذا يمثل انخفاضا حتى مع أخذ الطائرات الروسية في الاعتبار.

واستندت في توقعاتها إلى انخفاض النمو وسوق طيران أكثر تشبعا في العقد الثاني.

وعلى عكس بوينج، تتوقع شركة إيرباص أن تكون هناك حاجة أكبر لطائرات جديدة على مدى العشرين عاما المقبلة أكثر مما كان أخيرا. ففي توقعاتها للسوق التي نشرتها قبل أيام قليلة، توقعت مبيعات بـ39 ألفا و490 طائرة بحلول 2041، وهو أكثر بـ470 من تقديرات العام الماضي حتى 2040.

توقعات مبيعات الطائرات خلال 20 سنة مقبلة:

بوينج

إيرباص

تتوقع انخفاض الطلب

تقديراتها 41.17 ألف طائرة مقابل

43.61 ألف طائرة قبل عام

إيرباص

تتوقع ارتفاع الطلب

تقديراتها 39.49 ألف طائرة

مقابل 39.02 ألف طائرة قبل عام