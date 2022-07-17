بعد ارتفاع السولار.. التموين تُعدل تكلفة تصنيع رغيف الخبز المدعم

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المواطن يحصل على الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط، واستمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير الخبز البلدي المدعم على بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.

وأصدر المصيلحى، توجيهًا وزاريًا رقم ٢٢ وصادر بتاريخ ١٧-٧-٢٠٢٢، موضحًا به حساب تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم.

ونص القرار على تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية التي تعمل بوقود السولار، وذلك في ضوء صدور قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم ٥٨١ لعام ٢٠٢٢ والمتضمن تحديد أسعار المواد البترولية ومنها السولار.

ونص التوجيه الوزاري على قيام الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة، بسداد صافى تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتى تعمل بوقود السولار طبقًا لما يتم إثباته من مبيعات الخبز على النظام بموجب البطاقة التموينية الذكية.