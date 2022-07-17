شكرا لقرائتكم خبر عن وفق جدول منتظم.. «الخطوط السعودية» تواصل نقل الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتمت الخطوط السعودية بنجاح تنفيذ خطتها التشغيلية المتعلقة بنقل ضيوف الرحمن من حجاج الداخل في مرحلة المغادرة بعد أداء مناسك الحج بيسر وطمأنينة، عبر الرحلات المخصصة للحج، إلى جانب مساندة شبكة رحلاتها المنتظمة التي تغطي أرجاء المملكة.

كما تواصل السعودية نقل الحجاج إلى مختلف أنحاء العالم، حيث بدأت يوم الخميس 15 ذو الحجة بتشغيل أول رحلة حج دولية متجهة إلى مدينة فاس بمملكة المغرب، انطلاقاً من جدة بالرحلة رقم (5782). كما سيُنقَل الحجاج وفق جدولٍ منتظم إلى وجهاتهم التي تصلها شبكة رحلات "السعودية" في أربع قارات حول العالم، بالتكامل مع جهود مختلف القطاعات الحكومية والخاصة المعنية بتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وأعدت "السعودية" لمرحلة المغادرة خطة تمكّنها من العمل بكامل الطاقة، بما يضمن انسيابية الحركة في المطارات، رغم كثافة عدد الرحلات وأعداد الضيوف في هذه المدة التي تشهد إلى جانب تفويج ضيوف الرحمن إجازتَيْ عيد الأضحى والصيف، حيث وفرت رحلات عارضة وأسطولًا خاصًا للحج وُفِّرت من خلالها السعة المقعدية المناسبة، بخلاف الرحلات والسعة المقعدية والأسطول الخاص بشبكة رحلات "السعودية" المجدولة والإضافية.

تجدر الإشارة إلى أن "السعودية" بدأت تنفيذ خدمتها المجانية الجديدة "الأمتعة أولاً" التي تُعنى بتسلُّم أمتعة المجموعات من الحجاج من مقر سكنهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة قبل موعد إقلاع رحلاتهم بـ(24) ساعة لإنجاز جميع الإجراءات المتعلقة بها ثم نقلها مباشرة إلى منطقة قبول الأمتعة بالمطار؛ بهدف تسهيل الإجراءات وتعزيز تجربة السفر للحجاج.