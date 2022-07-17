شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 6 قطاعات بالبورصة خلال جلسة الأحد على رأسها السياحة والترفيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفعت 6 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 1.5%، أعقبه قطاعا الرعاية الصحية والأدوية والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاعى البنوك والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.01%.

فيما تراجعت 9 قطاعات على رأسها مواد البناء بنسبة 1.2%، أعقبه قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، وخدمات النقل والشحن، والموارد الأساسية بنسبة 1%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.8%، ثم قطاعات الطاقة والخدمات المساندة، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والتجارة والموزعون بنسبة 0.3%، 0.2%، 0.1%، على التوالى، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.01%، بينما استقر قطاعى الورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات التعليمية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بعد إجازة عيد الأضحى، بارتفاع معظم المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقى 938 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 596.750 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 318.3 مليون ورقة مالية بقيمة 318.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.6 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.94% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.86%، والعرب على 6.2% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.24% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.75%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 20.9 مليون جنيه، 10.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 11.1 مليون جنيه، 807.9 ألف جنيه، 9.7 مليون جنيه، 9.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.1%، ليغلق عند مستوى 8772 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1580 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 10712 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 3547 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1696 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" عند مستوى 2484 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 3505 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 1210 نقطة.

وصعدت أسهم 36 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 52 شركة، ولم تتغير مستويات 97 شركة.