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شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مشروعات وسائل النقل الأخضر.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يشهد قطاع النقل تطورا من خلال التوسع فى إنشاء شبكة من وسائل النقل الأخضر المستدام ومن أهمها مشروعات الجر الكهربائى ومترو الأنفاق، وبحسب تقرير حديث صادر عن وزارة التخطيط، فقد تم وجارى تنفيذ مشروعات بأطوال 2500 كم، أبرزها مشروع القطار الكهربائى الخفيف والذى يخدم مناطق (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية) بطول نحو 103 كم.
- تم وجارى تنفيذ مشروعات بأطوال 2500 كم
• مشروع القطار الكهربائى الخفيف
- يخدم مناطق (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية) بطول نحو 103 كم
• مشروع المونوريل
-شرق النيل (من محطة الاستاد بمدينة نصر – العاصمة الإدارية)
-غرب النيل (محطة وادى النيل بالمهندسين – 6 أكتوبر)
-إجمالى طول 100 كم
• مترو الأنفاق
-استكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق
-(عدلى منصور – إمبابة – جامعة القاهرة)
-بطول 41,2 كيلومتر
-الخط الرابع لمترو الأنفاق
- (6 أكتوبر – القاهرة الجديدة)
-بطول 42 كم
-إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق
-(الخصوص- المعادى الجديدة)
-بطول 35 كم
-مشروع الأتوبيس الترددى BRT على الطريق الدائري بطول 110 كم
-مشروع تطوير مترو الإسكندرية (أبو قير – محطة مصر) بطول 21.7 كم
- مشروع تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كم
• شبكة مصر للقطارات الكهربية السريعة
- بطول 2000 كيلومتر
-تشمل 3 خطوط
-الأول (السخنة – مطروح – الفيوم) بطول 660 كيلومترا
-الثاني (6 أكتوبر - الفيوم ـ بني سويف – الأقصر – أسوان – أبو سمبل) بطول 1100 كيلومتر
-الثالث (قنا – الغردقة – سفاجا) بطول 225 كم.