شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة جماعة المهندسين الاستشاريين بـ335 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة جماعة المهندسين الاستشاريين بحجم تداول 2.5 مليون سهم بقيمة 335 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأحد، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة مصر الخليج للصناعات الحديثة لعدد مليون سهم بقيمة 10 ملايين جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة 3.6 مليون سهم بقيمة 349 مليون جنيه لعدد 28 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بعد إجازة عيد الأضحى، بارتفاع معظم المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 938 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 596.750 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 318.3 مليون ورقة مالية بقيمة 318.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.6 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.94% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.86%، والعرب على 6.2% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.24% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.75%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 20.9 مليون جنيه، 10.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 11.1 مليون جنيه، 807.9 ألف جنيه، 9.7 مليون جنيه، 9.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.1%، ليغلق عند مستوى 8772 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1580 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 10712 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 3547 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1696 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" عند مستوى 2484 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 3505 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 1210 نقطة.

وصعدت أسهم 36 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 52 شركة، ولم تتغير مستويات 97 شركة.