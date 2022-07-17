شكرا لقرائتكم خبر عن "تاون جاس" لسكان المحمودية وأبوقير بالأسكندرية: لا تنزعجوا من رائحة الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، إحدي شركات قطاع البترول، عن أعمال ملء الخزان الرئيسي بالمحمودية وأبوقير بالأسكندرية على أن يتم البدء فى التنفيذ الأربعاء الموافق 20 يوليو2022، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

وتهيب الشركة بالمواطنين عدم الانزعاج عند الشعور برائحة الغاز الطبيعي بالأماكن المحيطة بالمحطة، حيث تؤكد أن أعمال ملء الخزان هي أعمال روتينية وتتم الأعمال طبقاً لأعلى معايير السلامة والصحة المهنية لضمان أمان العملاء، ولن يتم قطع الغاز عن العملاء، وفى حالة وجود أى استفسار يرجى الاتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ 24 ساعة على الرقم المختصر 129.