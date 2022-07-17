شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 0.1% فى أولى الجلسات بعد إجازة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بعد إجازة عيد الأضحى، بارتفاع معظم المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وخسر رأس المال السوقي 938 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 596.750 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.1%، ليغلق عند مستوى 8772 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1580 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 10712 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 3547 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1696 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" عند مستوى 2484 نقطة.