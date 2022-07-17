شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات محلية تهبط بمؤشرات البورصة بمتصف التعاملات وسط تداولات ضعيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات ضعيفة بلغت 123 مليون جنيه فقط خلال ساعتين.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 8763 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 1580 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 10691 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 3537 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 1690 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 2478 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 3514 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ حق اكتتاب شركة دايس للملابس الجاهزة-1، حق اكتتاب مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر-1.

أعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، مجموعة مستشفيات كليوباترا، السويدي إليكتريك، دلتا للإنشاء والتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى 136.8 سهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.15%، والثانية 1.65 مليون سهم، والثالثة 1.78 مليون سهم، لتصل نسبة 0.0814% من رأسمال الشركة، شراء الرابعة 70390 سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 7.867%، شراء الخامسة 64 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.85%،

وأعلنت شركة ليسيكو مصر، شراء شركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية، عدد 371 ألف سهم بسعر 4.6 جنيه بقيمة إجمالية 1.7 مليون جنيه، لترتفع نسبة مساهمة من 3.5% إلى 4%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة هيرميس لتداول الأوراق المالية.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 220 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة المنصورة للدواجن 12.6 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، عبور لاند للصناعات الغذائية، جدوى للتنمية الصناعية، تعليم لخدمات الإدارة، بالم هيلز للتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، شركة مستشفى كليوباترا 99 ألف سهم، 517.5 ألف سهم، 87 ألف سهم، 1.8 مليون سهم، 1.8 مليون سهم، 38.9 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي جهينة للصناعات الغذائية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 13.5 ألف سهم، 67 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بمستشفى النزهة الدولي 11728 سهم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحققت شركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، إيرادات بلغت 20.6 مليون دولار خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 37.7 مليون دولار خلال الفترة المماثلة بنسبة انخفاض 45%، وبلغت صافي الخسائر 10.7 مليون دولار مقارنة مع 19 مليون دولار بنسبة انخفاض 44%.

ومن جهة أخرى قالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إن مجلس الإدارة رفض العرض المقدم من شركة الدار العقارية الإماراتية؛ لأن قيمة العرض المقدم لا تتماشى مع القيمة الحقيقية للشركة وأصولها، ولذا قرر المجلس دعوة الجمعية العامة للنظر في طلب إجراء دراسة نافية للجهالة على الشركة.

وأضافت الشركة، أن مجلس الإدارة دعا شركة الدار العقارية لإعادة النظر في العرض المقدم، وفي حالة الوصول لسعر يتناسب مع قيمة الشركة العادلة، سيتم البدء في إجراءات إنهاء الصفقة.

وفي سياق آخر قالت شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، إن مجلس الإدارة وافق على بيع أرض الساحل الكائنة في غزالة-الضبعة بمحافظة مطروح على طريق إسكندرية مطروح، وذلك بغرض توفير التمويل اللازم للشركة للقيام بدورها المنوط بها، وبلغ إجمالي قيمة الأرض 3.4 مليون جنيه.