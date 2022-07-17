شكرا لقرائتكم خبر عن "تداول" تطلق مؤشر "تاسي" الإسلامي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية اليوم عن إطلاق أول مؤشر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو مؤشر تاسي الإسلامي. ويأتي ذلك استجابةً للطلب المتزايد من قبل المستثمرين المحليين والدوليين على أدوات الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يتتبع المؤشر أداء الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في تداول السعودية، وذلك تحت إشراف لجنة استشارات شرعية مستقلة. وسيكون المؤشر بمثابة أداة إرشادية للمستثمرين والمشاركين في السوق لدعم اتخاذ قرار الاستثمار في المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. علاوةً على ذلك، سيتيح المؤشر لمدراء الأصول قياس أداء محافظهم الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأكد المدير التنفيذي لتداول السعودية محمد الرميح: "يأتي إطلاق المؤشر المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في إطار جهود تداول السعودية المستمرة في تطوير المنتجات والمؤشرات لتقديم أفضل الخدمات والعروض المتنوعة للمستثمرين ، وسيمهد المؤشر الطريق لإطلاق منتجات مالية جديدة في السوق لتلبية الطلب المتزايد على أدوات استثمار متوافقة مع الشريعة الإسلامية."

وأضاف الرميح: "يساهم إطلاق مثل هذه الأدوات بتعزيز قطاع الاستثمار الإسلامي في المملكة، ويرسّخ مكانة تداول السعودية كوجهة استثمارية جاذبة والخيار الأنسب للمستثمرين بصورة تدعم برنامج تطوير القطاع المالي ومستهدفات رؤية المملكة 2030".

وكما تم الإعلان عنه مسبقاً، ستقوم تداول السعودية بالتعاون مع اللجنة الشرعية الاستشارية والتي تتكون من ممثلين عن كبرى المؤسسات المالية بالعمل على إرساء أعلى معايير الحوكمة، بالإضافة إلى ضمان التزام مكونات المؤشر بالضوابط الشرعية الموحدة للاستثمار على أساس معايير واضحة وشفافة. كما ستتولى اللجنة مسؤولية الإشراف والموافقة على قائمة الشركات المدرجة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بشكل دوري.