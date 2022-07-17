تراجع في أسعار الذهب مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

هبطت أسعار الذهب في مصر، مع بداية التعاملات اليوم الأحد، حيث تراجع الجرام 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 658 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 846 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 987 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 1128 جنيها للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 7896 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

واليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميا في ختام تعاملات جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، إلى نحو 1708 دولارات للأوقية، بنسبة هبوط قدرها 0.10%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.