شكرا لقرائتكم خبر عن الصفوة للتطوير العمرانى SUD تحتفل بتسليم منتجع صن ست 3 أكبر منتجع مصيفى بمدينة رأس البر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت شركة الصفوة للتطوير العمراني SUDبتسليم أكبر منتجع سكني مصيفي بمدينة رأس البر «منتجع صن ست 3 » والذي يتكون من اكثرمن 1300 وحدة سكنية مصيفية كاملة التشطيب، وأحي الحفل مجموعة من كبار المطربين وهم أحمد سعد ومصطفي حجاج في حضور كوكبة من الاعلامين والشخصيات العامة والعملاء الذين قاموا بإستلام وحداتهم بالمشروع، وقام بتقديم الحفل الاعلامية المتألقة بوسي شلبي .

وخلال كلمتهما بالحفل رحب الدكتور مدحت شلبي رئيس مجلس ادراة شركة الصفوة للتطوير العمراني SUDومحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالحضورمعربين عن سعادتهم البالغة بتسليم مشروع صن ست 3 والذي يعد اكبر مشروع سكني مصيفي بمدينة رأس البر علي الاطلاق .

ويقع مشروع صن ست 3 بمنطقة الجربي الشهيرة علي النيل مباشرة ويتكون المشروع من 110 عمارة سكنية بما يوازي 1300 وحدة سكنية ,وقدم مجلس الادارة الشكر لكل من شارك وساهم في التصميم والإنشاء في هذا المشروع الضخم ,حيث شاركت في تشيده مجموعة كبيرة من اكبر المكاتب الاستشارية بمصر وعلي رأسها مكتب المهندسون الاستشاريون العرب: محرم باخوم ,مكتب زي دي سي ,المكتب الاستشاري ام دك.

وقد حرصت الشركة علي تسليم جميع وحدات المشروع كاملة التشطيب مع اختيار خامات عالية الجودة في هذه التشطيبات وذلك يصبح المشروع قابل للسكن من اول يوم بعد تسليمه للساده العملاء ,واوضح الدكتورمدحت شلبي ومحمد شلبي ان شركة الصفوة للتطوير العمراني SUDتضع نصب اعينها هدفا لن تحيد عن الوصول اليه وهو ارضاء عملائها وخلق مجتمعات عمرانية متطورة ونمط حياة مختلف ومميز يمثل قيمة مضافة للعملاء انطلاقا من قناعتها الاساسية منذ نشأتها في السوق وهو "نحن مطورون ولسنا مستثمرون" ولذلك لم يتواني القائمون علي الشركة عن تقديم الحلول وخلق فرص جديدة تسهل من خلالها علي العملاء امتلاك عقار وتأمين مستقبله.

وتعتبر شركة الصفوة من الشركات الرائدة في مجال التطويرالعمراني في مصر، حيث أن مشروعاتها المتنوعة ساهمت في تقلدها مكانة مرموقة بين رواد التطوير، حتي باتت أحد أهم الشركات في السوق العقارية، فمنذ نشأتها عام 1996 وحتي الآن نجحت في تطوير 25 مشروعًا متنوعًا في مختلف محافظات مصر، ما بين المجتمعات السكنية المتطورة والمراكز التجارية والمنتجعات السياحية والمشروعات الطبية والتعليمية والرياضية، وتتميز جميعها بالمزج ما بين الحداثة والأصالة.

وتمتلك الصفوة للتطوير العمراني، محفظة مشروعات في مختلف المحافظات،بداية من مشروعات القاهرة الكبري، حيث العاصمة الإدارية الجديدة بأفضل المواقع وأميزها، وكان لها نصيب كبير من أراضى العاصمة الإدارية فتمتلك SUD

5 مشروعات مابين السكنية والتجارية والادارية، وهم: كمبوند «كابيتال هايتس 1» والذى تم بناؤه على أسس ومفاهيم الحياة السكنية الذكية بمساحة 50 فدانًا، ويضم 2000 وحدة سكنية، ويوجد به العديد من الخدمات والمناطق الترفيهية التى تضمن الحياة المثالية لكافة أفراد الأسرة، حيث يتميز الكمبوند بالموقع الرائع لوجوده فى قلب العاصمة الإدارية، ويقع المشروع بمنطقة الاستثمار (الطرح الأول) على المحور المركزى مباشرة وأمام كاتدرائية ميلاد المسيح والعديد من الطرق المهمة والرئيسية التى تربط العاصمة الإدارية بأهم المواقع فى مصر.

أما المشروع الثانى فهو «كابيتال هايتس 2» على مساحة 57 فدانًا، وهو عبارة عن 2450 وحدة سكنية وقصور تصل مساحة القصر لـ 1095 مترًا مربعًا، وتوجد به العديد من الخدمات والمناطق الترفيهية ونادى رياضى اجتماعى، ويقع فى منطقة الاستثمار، وملاصق للكاتدرائية.

وفيما يخص المشروع الثالث «كابيتال هب1» فهو مركز تجارى يقع فى أكثر المناطق الحيوية فى العاصمة الادارية على واجهة كمبوند كابيتال هايتس 1 وعلى المحور المركزى مباشرة أمام الكاتدرائية، ويقام على مساحة 30 ألف متر مربع، حيث يتكون من بدروم وأرضى و2 دور متكرر، ويقدم عددًا كبيرًا من الخدمات منها أول «أكواريوم» بالعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى عدد كبير من المحلات التجارية ومطاعم عالمية وصيدليات.

وبالنسبة للمشروع الرابع فهو«هب2»، يقع فى أفضل مواقع العاصمة على واجهة كمبوند كابيتال هايتس 2، على مساحة 35 ألف متر مربع حيث يتكون من بدروم وأرضى و2 دور متكرر، ويضم صيدليات ومحالًا تجارية ومطاعم وكافيهات ومركز طيران حر ومجمع سينمات.

والمشروع الخامس «فينانشيال هب» بقلب الحي المالي وحي البنوك، ويقدم مساحات إدارية وتجارية تبدأ من 40 مترًا مربعًا، ويطل على الشارع الرئيسى القادم من فندق الماسة بعرض 94 مترًا، ومقابل حى الوزارات ومحطة المونوريل ,وعلى بعد دقيقة من مبنى وزارة المالية ومجلس الوزارء ومبنى البرلمان الجديد ومبنى البنك المركزى، وتصل حجم الاستثمارات بالمشروعات الخمسة إلى 11 مليار جنيه.

وانتقالا من مشروعات العاصمة الادارية الجديدة الي مدينة العبور حيث تمتلك الشركة كمبوند «هاي سيتي» والذي تم تسليم المرحلة الاولي منه خلال حفل ضخم العام الماضي ويقع كمبوند «هاي سيتي» علي ميدان أحمد عرابي مباشرة وعلي المحور المركزي لمدينة العبور، وتبلغ مساحته الكلية 36 فدان، ويتكون من 60عمارة سكنية بما يوازي 1100وحدة سكنية , أما بالنسبة للمشروع الثاني وهوهاي سيتي مول بمدينة العبورداخل كمبوند "هاي سيتي" والذي يتم تشيده علي مساحة 18 الف متر ويتكون من بدروم وارضي و2 دور متكرر ويضم المول عيادات طبية متخصصة وصيدليات بالاضافة الي محالًا تجارية ومطاعم وكافيهات.

ومن القاهرة انتقالا إلى محافظات الدلتا وتحديدًا فى مدينة «رأس البر» حيث كمبوند«صن ست 1» والذي يطل على البحر مباشرة، بجوار نادي القوات المسلحة، وهو عبارة عن مشروع سكنى سياحى حيث يعتبر اول قرية سياحية سكنية من نوعها ويتميز المنتجع بإطلالة ساحرة علي البحر الابيض المتوسط بالاضافة الي حمامات سباحة وشاطئ خاص بسكان المنتجع .

وبالنسبة لمنتجع «صن ست 2» بمدينة دمياط الجديدة والذى يضم شقق وفيلات للتناسب مع جميع الاذواق ويقدم المشروع العديد من الانشطة الترفيهية والخدمية من حمامات سباحة ومول تجاري ومناطق ترفيهية للاطفال بالاضافة الي نظام امني الكتروني متكامل ,وقد تم تسليمه للعملاء المتعاقدين فى عام 2019.

منتجع «صن ست 3» الذى يقام على مساحة 131 ألف مترًا مربعًا علي نهر النيل مباشرة داخل مدينة راس البر حيث يقع ضمن منطقة الجربي الشهيرة ليكون اكبر منتجع سكني سياحي متكامل والذي تم تسليمه خلال الحفل.

بالإضافة إلي SUD Mall والذي تم تشيده علي مساحة 4550 متر مربع ليتوسط منتجع صن ست 3 ,ويتضمن المول العديد من المطاعم والكافيهات ومحلات تجارية .

أما عن صن ست مول يقع بمنتجع صن ست 2 السياحي بمنطقة الشاليهات ويتضمن المول صيدلية ومحلات ووحدات تجارية ومطاعم وكافيهات بالاضافة منطقة مخصصة للاطفال وصالة رياضية مجهزة .

وأخيراً، أحدث مشروعات شركة الصفوة للتطوير العمراني، وهو كمبوند

«The Pearl» على مساحة 60 فدانًا، ويقع فى قلب مدينة المنصورة الجديدة، والذي يتنوع وحداته ما بين عمارات سكنية وفيلات، ويتميز المشروع بواجهة شاطئية بطول 550 مترًاعلى البحر مباشرة، بجانب احتوائه على فندق 5 نجوم، وكلوب هاوس وحمامات سباحة ومجموعة من المولات التجارية على مساحة 50 الف متر مربع.

كما أن الصفوة للتطوير العمراني، تحاول دائمًا مواكبة توجهات الدولة والمشاركة فى عملية التنمية ومواكبة عملية التطوير الشاملة إيمانًا منها بأهمية دورها المجتمعى ومساعدة الدولة فى تحقيق رؤيتها، حيث لم يقتصر نشاطها علي الاستثمار بالمدن الذكية فقط، وإنما تبنت فكرة تصدير العقار للخارج والتي طرحتها الدولة لتشجيع الجالية المصرية بالخارج والمستثمرين العرب والأجانب على الإستثمار في العقارات بمصر، لذا قامت الشركة بعقد المنتدي التعريفي الأول للعاصمة الإدارية عام 2019 بالعاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة النمساوية فيينا، والذي لمست فيه تحمس الجالية المصرية بالخارج لإمتلاك وحدات سكنية وتجارية بوطنهم الأم مصر، وعقب ذلك قررت الشركة افتتاح عدد من الفروع الخارجية بأوروبا وتحديدًا فى فرنسا والنمسا وإيطاليا والمانيا, وايضا عقدت الشركة المنتدي التعريفي الثاني للعاصمة الادارية الجديدة في دبي ,كما شاركت SUDفي افتتاح الجناح المصري بإكسبو دبي 2020 مع شركة العاصمة الادارية الجديدة.

ولم تتواني الصفوة للتطوير العمراني، عن مواكبة توجهات الدولة المختلفة، حيث كانت أولى الكيانات التي بادرت بالمشاركة في مبادرة التمويل العقاري والتي أطلقها البنك المركزي بهدف تسهيل عملية شراء الوحدات السكنية وإنعاش السوق العقاري بالتعاون مع بنوك ذات خبرة وإمكانيات متطورة، حيث وقعت الشركة بروتوكول تعاون للتمويل العقاري مع بنك SAIB لتنفيذ هذه المبادرة بمشروعاتها.

كما وقعت الشركة بروتوكول تعاون مع بنك الاستثمار العربى لتمويل العملاء الراغبين فى شراء وحدات سكنية تابعة لها وفق شروط مبادرة التمويل العقارى الصادرة عن البنك المركزى المصرى لمتوسطى الدخل، بالتقسيط لمدة تصل إلى 20 عامَا، لتوفير مسكن مناسب لكل فئات المجتمع، وتتركز المبادرة فى 3 مشروعات مملوكة للصفوة، الأول هو «هاى سيتى» بمدينة العبور والذي تم تسليم المرحلة الأولى منه العام الماضي ، والمشروع الثانى هو «صن ست 3» بمدينة رأس البر والذي تم تسليمه بالكامل خلال الحفل ,وبالنسبة للمشروع الثالث فهو «صن ست 2» بمدينة دمياط الجديدة بمنطقة الشاليهات على شاطئ البحر المتوسط ، وهو مشروع سكنى يتكون من 120 وحدة سكنية و11 فيلا منفصلة على مساحة 25 ألف متر مربع لوحدات تبدأ من 132 مترًا مربعًا، وقد قامت الشركة بتسليم المشروع للعملاء المتعاقدين فى عام 2019.

كما أمتد دور الشركة لمجالات متعدده منها المجال التعليمي والذي تمثل في انشاء وتشغيل مدارس الصفوة الدولية، والمجال الطبي ويتمثل في مجموعة من المراكز الطبية والصيدليات، بالإضافة إلى العديد من المراكز التجارية والإدارية بمختلف محافظات مصر.