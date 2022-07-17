شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الخضار فى الأسواق.. الطماطم تبدأ بـ1.5 جنيه بالجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الخضروات فى سوق العبور اليوم الأحد، 17-7-2022 مدفوعة بزيادة الكميات المعروضة، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 1.5 إلى 2.5 جنيه للكيلو بالجملة، والبطاطس 2.5 إلى 4.25 جنيه والبصل 1 إلى 2 جنيه متراجعا نصف جنيه والكوسة 5 إلى 6 جنيهات بتراجع 2 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الفاصوليا 5 إلى 7 جنيهات بتراجع جنيهين، والجزر من 2.5 إلى 4.5 جنيه، والباذنجان البلدى 1 إلى 3 جنيهات، والرومى 1.50 إلى 2.75 جنيه للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الأبيض 1.75 إلى 3.75 جنيهات والفلفل الرومى البلدى 3.5 إلى 6.5 جنيه والفلفل الرومى الصوب 3 إلى 5 جنيهات والفلفل الحامى 3.5 إلى 5.5 جنيه.

وسجل سعر الفلفل الألوان 4 إلى 9 جنيهات فى سوق الجملة، والملوخية من 3 إلى 5 جنيهات والخيار الصوب 4 إلى 6 جنيهات والخيار البلدى من 3 إلى 5 جنيهات، والقلقاس من 3 إلى 6 جنيهات والبطاطا من 2 إلى 4 جنيهات والثوم 7 إلى 17 جنيها واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات.