أسعار الحديد والصلب فى مصر.. 17670 جنيها للطن

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 متوسط أسعار الحديد والصلب فى المصانع بتداولات اليوم الأحد، وذلك مع استقرار سعر الحديد منذ مطلع الشهر الجارى عقب خفض الأسعار بحوالى 500 جنيه فى الطن.

أسعار الحديد اليوم..

سعر طن حديد عز 17670 جنيهًا

سعر السويس للصلب 17570 جنيها

سعر بيشاى للصلب 17500 جنيها

حديد المصريين 17570 جنيها

الجيوشى للصلب 17300 جنيه للطن.

حديد الجارحى 17300 جنيه

حديد المراكبى 17550 جنيهًا

مصر ستيل 17450 جنيهًا للطن

وارجعت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، تواصل التراجع فى أسعار منتج حديد التسليح بالمصانع المحلية مطلع هذا الشهر، إلى الهبوط الملحوظ فى أسعار خام البيلت بالبورصات والأسواق العالمية وتحديدًا بالسوق الروسية، حيث يسجل سعر الطن حاليًا من خام البيلت 570 دولارًا للطن مقابل 820 دولارًا مع بداية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.