أهم السلع التى صدرتها مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى 5 نقاط.. اعرفها

القاهرة - سامية سيد - حققت الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2021، حيث بلغت 2.5 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 56.3%.

وتظهر بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر خلال تلك الفترة وفقا لما يلي:

1. ملابس بقيمة 1.2 مليار دولار.

2. سجاد وأغطية أرضيات بقيمة 206 مليون دولار.

3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 167.5 مليون دولار.

4. زجاج ومصنوعاته بقيمة 90.3 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2021

1. حبوب ونباتات طبية بقيمة 1.6 مليار دولار.

2. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة مليار دولار.

3. منتجات الصيدلة بقيمة 447.8 مليون دولار.

4. طائرات وسفن فضائية بقيمة 418 مليون دولار.

5. مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 352.4 مليون دولار.

وارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 8.6 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 6.3 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 37.4%.