شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس أكتوبر الجديدة: 45% نسب تنفيذ المرحلة الخامسة بالإسكان الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس وليد عبد الرحمن، نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، نسب تنفيذ المرحلة الخامسة بمشروع الإسكان الاجتماعى، لافتا إلى أن نسب التنفيذ بلغت نحو 45% خلال فترة قليلة من تاريخ أمر الإسناد، وهو ما يفوق الجدول الزمنى المقترح من جانب هيئة المجتمعات العمرانية.

وأضاف المهندس وليد عبد الرحمن، لـ"الخليج 365"، أن المرحلة الخامسة تتضمن نحو 415 عمارة بواقع 9960 وحدة سكنية نموذج 90 مترا، بالإضافة إلى 12 عمارة بواقع 432 شقة نموذج 75 مترا.

وأوضح أن إجمالى وحدات الإسكان الاجتماعى التى تتضمنها مدينة أكتوبر الجديدة والموجهة لمحدودى الدخل تصل لـ 125 ألف وحدة سكنية، لافتا إلى أنه تم تسليم حوالى 40 ألف وحدة للحاجزين حتى الآن.

وبما يتعلق بمشروع سكن مصر، قال إنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 4248 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر، وتم تسليم ما يقرب من 50% من إجمالى الوحدات.

وحول مشروع سكن لكل المصريين، قال إنه جارٍ تنفيذ ما يقرب من 900 وحدة سكنية بنظام 75 مترا حجرتين وصالة، بخلاف 2000 وحدة بنظام 3 غرف وصالة بمساحة 90 مترا.