شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض 16 قطاعا بسوق الأسهم خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل 16 قطاعا في سوق الأسهم الرئيسية خلال الأسبوع الماضي انخفاضا، تصدرها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 8.1 %، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 5.7 %، فيما حل ثالثا قطاع الطاقة بنسبة 4.4 %، وتراجع قطاع البنوك بنحو 1 %، بينما سجلت 5 قطاعات ارتفاعا تصدرها قطاع الاتصالات بنسبة 2.4 %، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.3 %، والرعاية الصحية بنسبة 1.2 %، والسلع طويلة الأجل، وتجزئة الأغذية بنسبة 0.7 %، و0.3 % على التوالي.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسية تعاملات الأسبوع الماضي، على انخفاض بنسبة 2.2 % بما يعادل 254 نقطة، ليغلق عند مستوى 11163 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاقه الأسبوع قبل الماضي عند مستوى 11417 نقطة.

واستؤنفت التداولات في سوق الأسهم، يوم الأربعاء الماضي بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لجلستين فقط، إذ بلغ معدل التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي في تلك الجلستين، نحو 4.65 مليار ريال بإجمالي تداولات 9.3 مليار ريال.

وينتظر المتعاملون في السوق إعلان الشركات المدرجة النتائج المالية للربع الثاني من العام الحالي، إذ أعلنت شركة واحدة فقط نتائجها منذ بداية فترة إعلان النتائج.

وانخفضت أسعار أسهم 165 شركة بينما سجلت أسعار أسهم 41 شركة ارتفاعا، واستقرت أسعار 6 أسهم دون تغير، فيما شهد الأسبوع الماضي تنفيذ صفقتين خاصتين على شركتين.