شكرا لقرائتكم خبر عن «سكني»: 692.8 ألف شهادة «تصرفات عقارية» بنهاية يونيو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف برنامج «سكني» في تقريره لشهر يوليو عن إصدار 692.835 شهادة ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول حتى نهاية شهر يونيو 2022، وذلك في إطار سعي البرنامج إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية 2030- برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70 % بحلول 2030، منوهاً باستفادة 80.259 أسرة سعودية منذ بداية العام حتى نهاية يونيو الماضي من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية، التي يتيحها البرنامج إلكترونياً لمستفيديه ضمن إجراءات سهلة وميسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 95.308 أسر سعودية

وأظهر التقرير استفادة نحو 14079 أسرة سعودية خلال شهر يونيو، بينما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول الشهر الماضي 15.637 أسرة سعودية.

وأبرز التقرير مستجدات تحديثات البناء في المشاريع السكنية، التي يتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين ويشرف عليها برنامج البيع أو التأجير على الخارطة «وافي»، التي تمتاز بتكامل البنية التحتية وأسعارها التنافسية.

واستعرض التقرير الحلول السكنية والتمويلية، التي يقدمها البرنامج متضمنة باقات الدعم السكني الاختيارية الجديدة، التي أطلقها الشهر الماضي، وهي: (باقة الدعم المقدم، باقة الإيجار، باقة الأثاث، باقة البناء الذاتي، وباقة تجديد المسكن).

وتمنح الباقات الجديدة المستفيد حلولاً مرنة ومتعددة، وذلك بتقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين، لافتاً إلى أنها تأتي إيماناً من «سكني» باستمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.

يُذكر أن موقع وتطبيق «سكني» يُقدم مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية، التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و«المقاول المعتمد»، وخدمة التمويل الإلكتروني و«السوق العقاري»، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً.