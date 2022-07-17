شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مكونات الحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتضمن العاصمة الإدارية الجديدة، عدد من المشروعات الكبرى، التى تمثل الأولى من نوعها التى تنفذ داخل مصر فى تاريخها الحديث، فضلا عن أنها تمثل المشروعات الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، وهناك بعضها على مستوى القارة، ومن بين تلك المشروعات، الحديقة المركزية التى تعد ثانى أكبر حديقة على مستوى العالم، واليك عزيزى القارئ أبرز التفاصيل عن الحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية.

1- تعد أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط

2- ثانى أكبر حديقة على مستوى العالم

3- يبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان.

4- تمثل المتنفس الترفيهى لمحافظة القاهرة بالكامل.

5- تتضمن حديقة الإسلامية ومنطقة مطاعم، ومنطقة ممرات المشاة والدراجات.

6- الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية.

7- يسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات.

8- سيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

9- يحتوى المشروع على مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية.

10- يضم المشروع المكونات التالية:

- بحيرة القراءة والعلوم

- حديقة تعليمية للأطفال

- الساحة الاحتفالية

- بحيرة الفنون

- الحديقة التراثية

- النادى الريفي

- النادى الرياضي

- الساحة المركزية

- مجمع المطاعم

- السينما المفتوحة

- الحديقة التفاعلية

- حديقة الأعمال الفنية

- بحيرة القوارب

- واحة الرفاهية

- حديقة ذات طابع إسلامي.