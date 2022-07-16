باناسونيك تقيم مصنع بطاريات سيارات كهربائية في كانساس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تخطط شركة صناعة البطاريات اليابانية باناسونيك إنيرجي لإقامة مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في ولاية كانساس الأمريكية، باستثمارات تبلغ 4 مليارات دولار. واختارت الشركة اليابانية منطقة دي سوتو في ولاية كانساس لإقامة المشروع، انتظارا للحصول على موافقة مجلس إدارة شركة باناسونيك هولدنجز كوربورشن الأم التي تمتلك شركة البطاريات. وسينتج المصنع بطاريات الليثيوم المؤين ويوردها لشركات صناعة السيارات الكهربائية، مع مسايرة وتيرة الابتكار السريعة في هذه الصناعة على مستوى العالم. وسينتج المصنع بطاريات الليثيوم المؤين ويوردها لشركات صناعة السيارات الكهربائية، مع مسايرة وتيرة الابتكار السريعة في هذه الصناعة على مستوى العالم. ومن المتوقع أن يوفر المشروع ما يصل إلى 4000 وظيفة جديدة. من ناحيتها قالت لورا كيلي حاكمة الولاية الأمريكية «إن هذا التطور سيكون له تأثيرات متعددة على اقتصاد المنطقة والولاية ككل، ويدعم ما يصل إلى 4000 وظيفة إضافية لدى الموردين وشركات المنطقة، إلى جانب 16.5 ألف وظيفة في قطاع التشييد أثناء أعمال بناء المصنع، بحسب دراسة مستقلة أجرتها جامعة ويشيتا الأمريكية عن الآثار الاقتصادية للمشروع. مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية





المالك أناسونيك إنيرجي



الموقع ولاية كانساس الأمريكية



حجم الاستثمارات 4 مليارات دولار



الإنتاج بطاريات الليثيوم المؤين



المستفيدون شركات صناعة السيارات الكهربائية



يوفر المشروع 4000 وظيفة جديدة



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