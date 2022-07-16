95 ألف أسرة تسكن مسكنها الأول خلال 6 أشهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استفادت 80 ألف أسرة سعودية من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها برنامج «سكني» منذ بداية العام حتى نهاية يونيو الماضي، وذلك ضمن إجراءات الكترونية سهلة وميسرة.

وأوضح البرنامج في إحصائية له، أن عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول خلال الستة أشهر الأولى من العام بلغ 95 ألف أسر سعودية، وذلك في إطار سعي البرنامج إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030) برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.

وأفاد «سكني» بأن عدد الأسر المستفيدة من الخيارات والحلول التي يوفرها للمستفيدين بلغ في يونيو الماضي 14 ألف أسرة سعودية، بينما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول في ذات الشهر 15.6 ألف أسرة سعودية.

وكان البرنامج أطلق الشهر الماضي 5 باقات دعم اختيارية جديدة ضمن حلول وخيارات أكثر لتصل إلى 9 خيارات لمستفيدي «سكني»، إذ شملت: باقة الدعم المقدم، باقة الإيجار، باقة الأثاث، باقة البناء الذاتي، باقة تجديد المسكن، مشيرا إلى إمكان الحصول على باقات الدعم السكني المتنوعة بكل يسر وسهولة من خلال موقع وتطبيق «سكني» الالكتروني ضمن قائمة من الخيارات المتنوعة؛ بهدف تسهيل تملك المواطنين للمنازل بما يتوافق مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية.

وأشار إلى أن الباقات تمنح المستفيد حلولا مرنة ومتعددة، وذلك بتقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين، حيث تأتي إيمانا من «سكني» باستمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.

ويتيح موقع وتطبيق «سكني» 119 مشروعا تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، تتضمن نحو 155 ألف وحدة سكنية متنوعة بين فلل وشقق وتاون هاوس، يتوزع معظمها في 7 ضواح سكنية كبرى في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وخميس مشيط؛ لتوفير حياة عصرية تتكامل فيها جودة الوحدات السكنية وفق المعايير العالمية مع المرافق والخدمات المتنوعة التي تعزز جودة الحياة لساكنيها والأسعار المناسبة بمتوسط 750 ألف ريال.

ويقدم موقع وتطبيق «سكني» مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية تشمل: المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي الكترونيا، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و»المقاول المعتمد»، وخدمة التمويل الالكتروني و»السوق العقاري»، فضلا عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء الكترونيا.

ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية، أو بالاتصال على الرقم الموحد للعناية بالمستفيدين للإجابة عن جميع التساؤلات والاستفسارات، إلى جانب تطبيق «سكني» للأجهزة الذكية، أو زيارة مركز «سكني» الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.

مستفيدو سكني

1 - يونيو 2022:

الإجمالي 14,079 أسرة

أسر سكنت مسكنها الأول 15,637 أسرة

2 - يناير ـ يونيو 2022:

الإجمالي 80,259 أسرة

أسر سكنت مسكنها الأول 95,308 أسر