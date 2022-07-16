الاكتتاب في السندات الثلاثينية الأمريكية فوق المتوسط

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وأنهت وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء الماضي سلسلة مزادات لبيع سندات طويلة الأجل، حيث باعت سندات أجل 30 عاما بقيمة 19 مليار دولار، وجاء الاكتتاب فيها أعلى من المتوسط، بعد أن باعت خلال اليومين الماضيين سندات مدتها ثلاث سنوات وسندات مدتها عشر سنوات.وبلغ سعر العائد على السندات الثلاثينية 3.115% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 2.44 مرة.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية باعت الشهر الماضي سندات أجل 30 عاما، بقيمة 19 مليار دولار، وبلغ العائد عليها 3.185 % ومعدل التغطية 2.35 مرة من قيمة الطرح.
وأعلنت الوزارة الاثنين الماضي بيع سندات مدتها 3 سنوات بقيمة 43 مليار دولار، حيث كان الطلب عليها في حدود المتوسط، كما أعلنت الثلاثاء بيع سندات مدتها 10 سنوات بقيمة 33 مليار دولار، حيث كان الطلب عليها أقل من المتوسط.
مزادات بيع سندات أمريكية
- سندات أجل 30 عاما بقيمة 19 مليار دولار، الطلب عليها فوق المتوسط.
- سندات أجل 10 سنوات بقيمة 33 مليار دولار، الطلب عليها أقل من المتوسط.
- سندات أجل 3 سنوات بقيمة 43 مليار دولار، الطلب عليها في حدود المتوسط.
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