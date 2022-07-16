تفاهم مع IBM لرفع القدرات الرقمية لـ100 ألف شاب وفتاة

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وجرى التوقيع على الاتفاقية على هامش زيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة، حيث وقع المذكرة كل من وكيل الوزارة للتعاون الدولي والشراكات عصام الذكير، والمدير العام لشركة IBM السعودية فهد العنزي، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، والرئيس التنفيذي للاتصالات ونائب الرئيس الأول للتسويق والاتصالات جوناثان أداشيك، والمدير العام لشركة أي بي أم الشرق الأوسط وأفريقيا سعد توما، والشريك الإداري لشركة IBM للاستثمارات السعودية دينا أبوعنق.وأكد وكيل الوزارة للتعاون الدولي والشراكات، أن المذكرة تأتي تفعيلا لرحلة المملكة نحو بناء حاضر مترابط ومستقبل مبتكر، إضافة إلى تمكين الفرص التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة، ومن خلال اتفاقية إطارية مستقبلية، ستعمل IBM على تقديم برامج لتدريب وتطوير الكفاءات الوطنية في مجالات تقنية عدة تستهدف رفع القدرات الرقمية لـ100 ألف سعودي وسعودية على مدى 5 سنوات، الأمر الذي سيعزز من ريادة المملكة التي تحتل المرتبة التاسعة عالميا في مجال القدرات الرقمية بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي.
كما تتضمن المذكرة تنفيذ مبادرات منها مبادرة للذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، ومبادرات في الأمن السيبراني والبحث المشترك، ومسرعات للابتكار، ومعمل للسياسات، إضافة إلى سحابة IBM ومركز للتقنية المفتوحة ذي قابلية للتشغيل البيني للبرمجيات.
من جهته قال مدير عام شركة IBM السعودية فهد العنزي: سيساعد تعاوننا مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على معرفة التطبيقات المبتكرة والمشاركة في إنشائها وتطويرها لتزويد المملكة بإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030، كما تعزز برامجنا التزام شركة IBM بتطوير المهارات المستقبلية للمملكة في المجالات الحيوية التي يعد فيها استخدام التقنيات أمرا أساسيا.
ومن المتوقع أن يصل عدد مشاريع الذكاء الصناعي التي ستنفذ مع الجهات العاملة في القطاع العام نحو 66 مشروعا، وتستهدف المذكرة خلال 5 سنوات إقامة 100 ورشة عمل مع الجهات الحكومية بالاعتماد على منهجية Design Thinking للتفكير، وتدريب 600 من موظفي وموظفات القطاع العام في المسرعة التي سيتم إنشاؤها بموجب المذكرة.
تعاون مع IBM يهدف إلى:
- تأهيل 100 ألف شاب وفتاة
- ضمن 8 مبادرات مبتكرة
- أبرز المبادرات:
- الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة
- الأمن السيبراني والبحث المشترك
- مسرعات للابتكار
- معمل للسياسات
- سحابة IBM
- مركز للتقنية المفتوحة
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