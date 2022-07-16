شكرا لقرائتكم خبر ربط كهربائي بين الشبكة الخليجية وجنوب العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارة الكهرباء في العراق على هامش قمة جدة للأمن والتنمية التي تستضيفها المملكة، عقد الربط بين شبكة الربط الخليجي وشبكة كهرباء جنوب جمهورية العراق، بحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير النفط في جمهورية العراق إحسان عبدالجبار. ويأتي توقيع العقد، ترجمة لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية انطلاقا من حرصهم على تنمية العراق وازدهاره. ووقع العقد من جانب هيئة الربط الكهربائي الخليجي رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي الدكتور نايف العبادي، ومن جانب وزارة الكهرباء العراقية المهندس عادل كريم المخول بصلاحيات الوزير لإدارة وزارة الكهرباء. ووقع العقد من جانب هيئة الربط الكهربائي الخليجي رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي الدكتور نايف العبادي، ومن جانب وزارة الكهرباء العراقية المهندس عادل كريم المخول بصلاحيات الوزير لإدارة وزارة الكهرباء. ويشمل العقد قيام هيئة الربط الكهربائي الخليجي بإنشاء خطوط ربط كهربائي من المحطة التابعة للهيئة بدولة الكويت إلى محطة الفاو الواقعة بجنوب جمهورية العراق، لإمداد جنوب العراق بنحو 500 ميجاوات من الطاقة من دول مجلس التعاون عن طريق شبكة الربط الكهربائي الخليجي، بما فيها خطوط الربط الكهربائي الجديدة التي سيتم إنشاؤها والتي سيستغرق العمل فيها نحو 24 شهرا، بقدرة نقل إجمالية تصل إلى 1800 ميجاوات. يشمل العقد





إمداد جنوب العراق بـ500 ميجاوات عبر شبكة الربط الخليجي



إنشاء خطوط ربط من الكويت إلى الفاو جنوب العراق



فترة إنشاء خطوط الربط الكهربائي الجديدة 24 شهرا



قدرة النقل الإجمالية للخطوط 1800 ميجاوات



كانت هذه تفاصيل خبر ربط كهربائي بين الشبكة الخليجية وجنوب العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.