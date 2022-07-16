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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في الولايات المتحدة ارتفعت خلال يونيو الماضي بأكثر من التوقعات بعد تعديل البيانات وفق معدلات التضخم.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن قيمة مبيعات التجزئة زادت خلال الشهر الماضي بنسبة 1% بعد تراجعها بنسبة 0.1% خلال مايو الماضي وفق البيانات المعدلة. وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبيرج للأنباء رأيهم 0.9%.

وأشارت بلومبيرج إلى أن بيانات مبيعات التجزئة قد تعكس تأثير ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عقود، وليس نتيجة زيادة الإنفاق الاستهلاكي.

وبلغ معدل ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي 9.1% سنويا، وهو أعلى معدل تضخم منذ أواخر1981، مما أشعل الجدل حول احتمال إقدام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي على زيادة سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في خطوة غير مسبوقة خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة في وقت لاحق من الشهر الحالي.

كان مجلس الاحتياط قد رفع سعر الفائدة في الشهر الماضي بمقدار 0.75 نقطة مئوية فقط.