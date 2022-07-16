شكرا لقرائتكم خبر عن ماسك وتويتر.. مسلسل صفقة لا تريد أن تتم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لا تريد سلسلة الأحداث المتعلقة بشراء الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لموقع تويتر أن تتوقف عن التصاعد الدرامي، الذي بدأ بتغريدات حول عملية الشراء وقد ينتهي في قاعات المحاكم.

فبعد 3 أشهر من التحركات، رفع موقع تويتر دعوى قضائية ترفض مزاعم ماسك بأن الشركة فشلت في الكشف عن العدد الحقيقي للحسابات المزيفة وروبوتات البريد العشوائية على المنصة.

واتهم تويتر ماسك بالانسحاب من الصفقة لأن سعر السهم انخفض بشكل حاد منذ الإعلان عن الصفقة، بسبب تغريدات ماسك، ليصبح أقل بنسبة 30٪ من سعر عرضه.

كابوس

ويريد ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا وقتا للتحضير لمحاكمة متوقعة بشأن انسحابه المثير للجدل من اتفاق شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار، وفقا لتقرير قدمه محاموه في محكمة ديلاوير.

وفي المقابل، تطلب تويتر محاكمة عاجلة وتعد لجلسة استماع في سبتمبر القادم، بينما يقول فريق ماسك إن المحاكمة يجب أن تنتظر حتى العام المقبل.

وقال ماسك "كان العامان الماضيان كابوسا مطلقا لاضطرابات سلسلة التوريد شيئًا تلو الآخر، ولم نخرج منه بعد".

ورأى محامو ماسك أن شركة تويتر قدمت "طلبًا مفاجئًا بسرعة المحاكمة بعد شهرين من التباطؤ والتعتيم"، لافتين إلى أن هذا هو "أحدث تكتيك لتويتر لإخفاء الحقيقة حول حسابات البريد العشوائي".

أمر غير عادل

وأصر ماسك على وصف جلسة الاستماع العاجلة بأنها "ستكون أمرا غير عادل ووسيلة للتغطية على حجم مشاكل تويتر مع الحسابات المزيفة".

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، رفعت تويتر دعوى قضائية ضد ماسك، زاعمة أن الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا يبذل جهودا سيئة النية للتراجع عن الصفقة.

وجادل محامو ماسك بأن محاكمة قضية صفقة معقدة معطلة في غضون 5 إلى 6 أشهر "سيكون إنجازا استثنائيا"، وقالوا إن "إجراء المحاكمة في فبراير 2023 سيوازن بين مصالح الطرفين والمحكمة".

وكانت تويتر تسعى لعقد جلسة استماع في غضون 60 يوما تقريبا.

المفارقة

ويعتبر حساب إيلون ماسك على تويتر من مسببات أزمة الشراء، الأمر الذي جعل تويتر يقدم تغريدات مفصلة للرئيس التنفيذي لتسلا للتدليل على انتهاكه بعض الالتزامات المتعلقة بعدم الاستخفاف بالشركة علنا.

كما استخدم تويتر تغريدة لماسك لاتهامه بعدم نيته مطلقًا في التحرك نحو الشراء والاندماج.

ويزعم تويتر أن ماسك استخدم التغريدات والجلبة حول الصفقة من أجل إجبار منصة التدوينات القصيرة على الكشف عن المعلومات في المحكمة.

وعلل ممثلو تويتر طلبهم سرعة المحاكمة بأنها للرد على طلبات فريق ماسك المتكررة حول الاستفسار عن أمور مثل الحسابات المزيفة وروبوتات الرد التلقائي.

وسيكون موقع تويتر - الذي رفض في البداية العرض المقدم من ماسك للاستحواذ - في موقف أضعف إذا انهارت الصفقة، بالنسبة لما كان عليه عندما اشترى ماسك حصة لأول مرة، الأمر الذي يدفع الموقع الشهير للقتال في سبيل إنجاح الصفقة.

وحسب تقرير "واشنطن بوست"، فإن تويتر يعتزم إتمام الصفقة، أو إلزام ماسك بدفع رسوم إلغاء الصفقة البالغة مليار دولار في حال أقنع ماسك المحكمة بالسماح له بترك الصفقة.