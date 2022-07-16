الاقتصاد

استقرار سعر الريال السعودي عند 5.03 جنيه بمصر

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القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الريال السعودى اليوم، بالبنوك العاملة في مصر مقابل الجنيه المصري، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع، واستقر فى البنك المركزى المصرى عند 5.01 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الريال السعودي فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

 

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

 

 

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سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

 

 

5.01  جنيه للشراء.

 

5.04  جنيه للبيع.

 

 


سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

 

 

5.01  جنيه للشراء.

 

5.03  جنيه للبيع.

 

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سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

 

 

5.00  جنيه للشراء.

 

5.03  جنيه للبيع.

 

 

 

 


سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

 

 

5.01  جنيه للشراء.

 

5.03  جنيه للبيع.

 

 


سعر الريال السعودى فى بنك مصر

 

 

5.01 جنيه للشراء.

 

5.03 جنيه للبيع.

 

 


سعر الريال السعودى فى بنك البركة

 

 

4.98  جنيه للشراء.

 

5.03  جنيه للبيع.

 

 


سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

 

 

4.99  جنيه للشراء.

 

5.03  جنيه للبيع.

 


سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

 

 

5.02 جنيه للشراء.

 

5.03 جنيه للبيع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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