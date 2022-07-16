شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب اليوم فى مصر.. وعيار 21 يسجل 990 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر استقرار ملحوظ عند مستويات 990 جنيها للجرام من عيار 21، بالتزامن مع إغلاق سوق الذهب عالميا على هبوط بنسبة 2 % لتهبط أونصة الذهب إلى 1705 دولارات بسبب ارتفاع الدولار في ظل توقعات رفع مرتقب للفائدة في أمريكيا بنسبة 1 % هذا الشهر.

اسعار الذهب اليوم

عيار 21 يسجل 990 جنيها.

عيار 24 : 1133 جنيها.

عيار 18 : 848 جنيها.

الجنيه الذهب 7920 جنيها.

أونصة الذهب 1713 دولارا.

ويترقب سوق الذهب هذا الأسبوع عددا من الأحداث والتقارير والمؤشرات التي يمكن أن تؤثر في مسار السوق والبورصة العالمية للذهب، فمن المقررإعلان معدلات البطالة في بريطانيا ومؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو وتصاريح البناء في الولايات المتحدة الأمريكية

هذه المؤشرات قد تؤدي إلى تعديلات في وجهات المستثمرين والباحثين عن الاستثمار الآمن، حيث يراقب المتداولون هذه البيانات عن كثب لمعرفة توجهات أسعار الذهب خلال هذا الأسبوع.