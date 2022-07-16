شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 19.8% ارتفاعا فى قيمة الاستثمارات الأمريكية بمصر خلال 2021/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الأمريكية في مصر لتسجل 9.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 7.7 مليار دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 19.8%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالولايات المتحدة الأمريكية 1.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 975.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 40.9 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الأمريكيين العاملين في مصر 42.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 49.9 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 14.1%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 8.6 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 6.3 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 37.4%.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 2.5 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.6 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 56.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية 6.1 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 4.7 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 30.9%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2021

1. ملابس بقيمة 1.2 مليار دولار.

2. سجاد وأغطية أرضيات بقيمة 206 مليون دولار.

3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 167.5 مليون دولار.

4. زجاج ومصنوعاته بقيمة 90.3 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2021

1. حبوب ونباتات طبية بقيمة 1.6 مليار دولار.

2. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة مليار دولار.

3. منتجات الصيدلة بقيمة 447.8 مليون دولار.

4. طائرات وسفن فضائية بقيمة 418 مليون دولار.

5. مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 352.4 مليون دولار.

وسجل عدد سكان مصر 103.5 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية 334.8 مليون نسمة عام 2022.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة أمريكا طبقــاً لتقـديـرات البعثة 2.2 مليون مصري حتى نهاية 2020.