شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 21.7% ارتفاعا فى قيمة التبادل التجارى بين مصر ودول الخليج خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، لتسجل 16.1 مليار دولار خلال عام 2021، مقابل 13.3 مليار دولار خلال عام 2020 بزيادة بلغت 2.9 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 21.7%.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية لدول مجلس التعاون الخليجي 4.5 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 5.4 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 16.8%.

وجـاءت السعودية على رأس قائمة أعلى دول مجلس التعاون الخليجي استيراداً من مصرخلال عام 2021، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.2 مليار دولار، يليها الإمارات 1.3 مليار دولار، ثم البحرين 450.7 مليون دولار، ثـم الكويت 320.7 مليون دولار، ثـم عمان 163.3 مليون دولار، وأخيراً قطر 4.5 مليون دولار.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة الواردات المصرية من دول مجلس التعاون الخليجي لتصل إلى 11.7 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 7.9 مليار دولار خلال عام 2020 بزيادة بلغت 3.8 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 47.9%.

وتصدرت السعودية قائمة أعلى دول مجلس التعاون الخليجي تصديراً لمصر خلال عام 2021، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 6.9 مليار دولار، يليها الإمارات 2.4 مليار دولار ، ثم الكويت 1.4 مليار دولار، ثم البحرين 466.5 مليون دولار، ثم عمان 422.9 مليون دولار ، وأخيراً قطر 40.3 مليون دولار.

وارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي لتسجل 20.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 18.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 11.1%.

وجاءت السعودية في المرتبة الأولى بقائمة أعلى دول مجلس التعاون الخليجي في قيمة تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2020 / 2021، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 11.2 مليار دولار، يليها الكويت 4.4 مليار دولار ، ثم الإمارات 3.4 مليار دولار، ثم قطر 1.5 مليار دولار، ثم عمان 162 مليون دولار ، وأخيراً البحرين 104.1 مليون دولار.

وسجلت قيمة استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي بمصر 3.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020 /2021 مقابل 3.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.9 %.

واحتـلت الإمارات المرتبة الأولى في قائمة دول مجلس التعاون الخليجي الأعلى استثماراً في مصر خلال العام المالي 2020 /2021؛ حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 2.8 مليار دولار، يليها السعودية 622 مليون دولار، ثم الكويت 217.8 مليون دولار، ثم البحرين 160.4 مليون دولار، ثم عمان 68.8 مليون دولار، وأخيراً قطر 59.8 مليون دولار.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدول مجلس التعاون الخليجي طبقــاً لتقـديـرات البعثة 4.7 مليون مصري حتى نهاية 2020.