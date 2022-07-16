عيار 21 أقل من ألف جنيه.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر، خلال التعاملات الصباحية مقارنة بأمس.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

وبلغ أسعار الذهب عيار 14 نحو 658 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 18 عند 845 جنيها للجرام.

وبقى سعر الذهب عيار 21 ثابتًا عند 986 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 1127 جنيها للجرام.

كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 7888 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وتراجع سعر الذهب عالميا بنسبة 0.10% إلى 1708.1 دولار للأوقية، بنهاية تداولات أمس، آخر جلسات الأسبوع.