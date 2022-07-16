شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف في أسعار الفراخ.. سعر الكيلو 32 جنيها تسليم أرض المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن فى مصر، تراجعًا طفيفًا، وتراوحت أسعار كيلو الفراخ عند مستويات 32-33 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، ويصل سعر الكيلو للمستهلك حوالى 37 جنيها وأقصى سعر 40 جنيها، ويختلف سعر الكيلو من منطقة إلى أخرى.



متوسط سعر الفراخ البيضاء اليوم متوسط سعر الفراخ البيضاء اليوم سعر كيلو الأبيض 32 جنيها للكيلو بالمزرعة

سعر الساسو فى المزرعة 47 جنيها للكيلو

كتكوت أبيض يسجل سعر 5.45 جنيها إلى 6 جنيهات.

كتكوت ساسو 4.25 إلى 5.25 جنيها للكيلو.

أمهات بيضاء 27 جنيهات.



أسعار البيض فى مصر أسعار البيض فى مصر

سجلت أسعار كرتونة البيض فى المزارع ارتفاع طفيف عند مستوى 61 جنيها للبيض الأبيض وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 63 جنيها وكرتونة البيض البلدى 68 جنيها.