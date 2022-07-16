شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع وسط مخاوف رفع الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب أمس الجمعة، وبقيت في طريقها نحو خامس هبوط أسبوعي على التوالي، إذ أثر الارتفاع المستمر في الدولار والمخاوف من رفع حاد لأسعار الفائدة الأمريكية على الطلب على السبائك.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1704.59 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:02 بتوقيت جرينتش، ليخسر 2.1 % منذ بداية الأسبوع.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 % إلى 1701.70 دولار.

ويحوم الدولار حول أعلى مستوياته في 20 عاما، ليستمر في خفض الطلب على الذهب المقوم بالعملة الأمريكية بين المستثمرين الأجانب، بعد هبوط المعدن النفيس بأكثر من 2 % أمس الأول.

وقال اثنان من صانعي السياسة الأكثر تشددا في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، أمس الأول، إنهما يفضلان زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية هذا الشهر.

وتزيد معدلات الفائدة وعوائد السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الذي لا يدر عوائد ثابتة.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات أمس الجمعة، ما عزز سعر الذهب بشكل طفيف.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.1 % إلى 18.18 دولار للأوقية، لتخسر حوالي 6 % هذا الأسبوع متجهة إلى سابع خسارة أسبوعية على التوالي، وتراجع البلاتين 0.4 % إلى 840.53 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين حوالي 6.4 % هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض في ثلاثة أشهر.

وارتفع البلاديوم 0.4 % إلى 1904.27 دولار، لكنه انخفض بنسبة 13 % هذا الأسبوع، وهو أكبر تراجع منذ نوفمبر الماضي.