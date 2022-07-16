شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستقر عند أعلى مستوى له خلال عقدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر الدولار الأمريكي عند أعلى مستوياته خلال عقدين، أمس الجمعة، بعد أن اجتاحت الأسواق العالمية موجة من الابتعاد عن المخاطرة، مع توقع متعاملين أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وكانت العملات التي يُنظر إليها على أنها أكثر عرضة للمخاطر، بما في ذلك الدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني، تتعرض لضغوط بسبب وابل من الأخبار السلبية في آخر 24 ساعة، ما أثر على المعنويات.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية، أمام سلة من العملات المنافسة، إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2002، متجاوزا 109، في ظل بدء موسم أرباح البنوك الأمريكية بصورة بطيئة وتراجع النمو في الصين في الربع الثاني بأكثر من المتوقع، ومواجهة إيطاليا أزمة سياسية جديدة.

وما زالت العملة الأمريكية في طريقها لتحقيق مكاسب لثالث أسبوع على التوالي، بعد أن رفع متعاملون من توقعاتهم بأن يذهب مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى تشديد كبير في السياسة النقدية في اجتماعه يومي 26 و27 يوليو، عقب أن أظهرت بيانات يوم الأربعاء الماضي، أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يزيد بأسرع وتيرة في أربعة عقود.

وتراجعت هذه التوقعات بعد أن قال كريستوفر وولر، رئيس مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي، وجيمس بولارد، رئيس البنك في سانت لويس، إنهما يفضلان زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر، رغم أرقام التضخم.

واستقر اليورو عند 1.0026 دولار، بعد هبوطه عن نقطة التعادل مع الدولار أمس الأول، لليوم الثاني.

وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة إلى 0.9952 دولار، بعد أن عرض رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي الاستقالة، لكن رئيس البلاد رفض قبولها.

واستقر اليوان الصيني عند أدنى مستوى له في شهرين، مقابل الدولار، ويبدو في طريقه لأكبر انخفاض أسبوعي منذ مايو، بعد أن أثارت البيانات الضعيفة الشكوك حول تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف لهذا العام.