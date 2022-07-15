شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة 15-7-2022.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 988 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 15-7-2022 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تراجع سعر الذهب فى مصر، بحوالى جنيهين فقط، ليسجل جرام الذهب عيار 21- الأكثر رواجًا فى سوق الصاغة بمصر- هبوطًا ليصل إلى 988 جنيهًا للجرام، ودعوة مصلحة الضرائب، أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإسراع إلى التسجيل بجهاز تنمية المشروعات حتى يتسنى لهم الحصول على شهادة تعامل وشهادة تصنيف للمشروع.



أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 15-7-2022تراجع سعر الذهب فى مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 15 يوليو 2022، بحوالى جنيهين فقط، وهو انخفاض طفيف غير مؤثر فى حركة التداول على الذهب بالسوق المصرى، وسجل جرام الذهب عيار 21- الأكثر رواجًا فى سوق الصاغة بمصر- هبوطًا ليصل إلى 988 جنيهًا للجرام مقابل مستويات 990 جنيها للجرام، بدون إضافة مصنعية على الجرام. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 15-7-2022تراجع سعر الذهب فى مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 15 يوليو 2022، بحوالى جنيهين فقط، وهو انخفاض طفيف غير مؤثر فى حركة التداول على الذهب بالسوق المصرى، وسجل جرام الذهب عيار 21- الأكثر رواجًا فى سوق الصاغة بمصر- هبوطًا ليصل إلى 988 جنيهًا للجرام مقابل مستويات 990 جنيها للجرام، بدون إضافة مصنعية على الجرام.

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يسجل 988 جنيه للجرام

عيار 24 : 1131 جنيها

عيار 18 : 845 جنيها

الجنيه الذهب 7904 جنيهات

أونصة الذهب 1707 دولارات



الضرائب تدعو أصحاب المشروعات الصغيرة للتسجيل للاستفادة من المزايا الضريبية الضرائب تدعو أصحاب المشروعات الصغيرة للتسجيل للاستفادة من المزايا الضريبية أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على استمرارية التعاون المشترك بين مصلحة الضرائب وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك وفقًا لتوجيهات وزير المالية من أجل التسهيل والتيسير على أصحاب المشروعات للاستفادة بالمزايا التى يقدمها قانون 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ودعا "عبد القادر"، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإسراع إلى التسجيل بجهاز تنمية المشروعات حتى يتسنى لهم الحصول على شهادة تعامل وشهادة تصنيف للمشروع، مؤكدا أن أصحاب تلك المشروعات لن يتمكنوا من التمتع بالمزايا الضريبية أو غير الضريبية إلا بعد الحصول على تلك الشهادة من الجهاز وذلك وفقًا للمادة (68) من قانون 152 لسنة 2020 تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

التخطيط: زيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية لـ50% خلال عامينشارك الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة بعنوان "التحديات والحلول الناشئة في قياس الأداء والأثر، وتعزيز اتساق السياسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، والمنعقدة ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2022 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، والمقام تحت شعار "إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19، مع النهوض بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030". التخطيط: زيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية لـ50% خلال عامينشارك الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة بعنوان "التحديات والحلول الناشئة في قياس الأداء والأثر، وتعزيز اتساق السياسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، والمنعقدة ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2022 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، والمقام تحت شعار "إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19، مع النهوض بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030".

أشار "كمالي"، خلال كلمته إلى أهمية التعافي الأخضر، موضحًا أن الدولة المصرية قامت بزيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية لعام 20/2021 إلى 15%، و30% في العام المالي 21/2022، ومن المستهدف أن تصل تلك النسبة إلى 50% في 24/2025.

تنفيذ 20 مشروعا للطرق والكهرباء والاتصالات ببرج العرب الجديدة بـ2مليار جنيهتابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقدم الأعمال بمشروعات تطوير البنية الأساسية الجارية بمدينة برج العرب الجديدة، والتي تشمل قطاعات المرافق والطرق والكهرباء والاتصالات، وغير ذلك. تنفيذ 20 مشروعا للطرق والكهرباء والاتصالات ببرج العرب الجديدة بـ2مليار جنيهتابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقدم الأعمال بمشروعات تطوير البنية الأساسية الجارية بمدينة برج العرب الجديدة، والتي تشمل قطاعات المرافق والطرق والكهرباء والاتصالات، وغير ذلك.

واستعرض الوزير، عددًا من مشروعات المرافق، ومنها إعادة تأهيل وتوسعة محطة المعالجة بنظام برك الأكسدة، وشبكات المرافق بعدة مناطق بالمدينة، بجانب أعمال التطوير الجارية بالطرق ومداخل المدينة.

وأكد وزير الإسكان، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، على الالتزام بالبرامج الزمنية للانتهاء من تنفيذ المشروعات في المواعيد المقررة، مع مراعاة معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية بالتنفيذ لبحث أي مشكلات تعوق التنفيذ، ودفع العمل بالمشروعات.