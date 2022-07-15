شكرا لقرائتكم خبر عن صعود أسواق المال الإماراتية بجلسة الجمعة.. وسوق دبى يرتفع بنسبة 0.2% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسواق المال الإماراتية، خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.20% رابحًا 6.35 نقطة ليغلق عند مستوى 3160.22 نقطة، وبلغ حجم التداول 62.3 مليون سهم محققة ما قيمته 133 مليون درهم من خلال تنفيذ 3241 صفقة لـ27 سهمًا.

وقفزت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.42%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.41%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.39%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.34%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 9.79%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.08%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.57%، ثم قطاعي العقارات، والخدمات بنسبة 0.28%، 0.23%، على التوالي.

وصعد 12 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الجمعة، على رأسها مصرف عجمان بنسبة 1.95%، ثم سهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 1.85%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 9.97%، ثم سهم شركة دبي للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 8.51%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 6.3 مليون ورقة بقيمة 32.7 مليون درهم.

كما ارتفع مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.114% رابحًا 10.45 نقطة ليغلق عند مستوى 9186.98 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.857 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 112.8 مليون سهم، بقيمة 1.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 7176 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 1.3%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1%، يليه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.9%، ثم قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.18%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.07%، وأخيرًا قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.85%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.57%.

وقفز 23 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "مجموعة أرام" بنسبة 11.11%، ثم سهم "شركة غذاء القابضة" بنسبة 4.51%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 3.81%، وتراجع 22 سهمًا على رأسها سهم "بنك أم القيوين الوطني" بنسبة 9.52%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 4.59%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 3.7%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 380.7 مليون درهم.