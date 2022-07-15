بعد تحريك البنزين والسولار.. ارتفاع كبير في أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت أسعار الحديد والأسمنت، اليوم الجمعة، ارتفاعا كبيرا في الأسواق، بعد يومين من تحريك الحكومة البنزين والسولار.

وبحسب مقع "مصراوي"، فإن أسعار مواد البناء محليًا، هي:

سعر الحديد الاستثماري للطن: 17793 جنيها، بزيادة 237 جنيها.

سعر حديد عز للطن: 18531 جنيها، بزيادة نحو 435 جنيها.

سعر الأسمنت الرمادي للطن: 1431 جنيها، بزيادة 65 جنيها.

وبحسب بيان رسمي لوزارة البترول، تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة كالآتي: 8.00 جنيه للتر البنزين 80 بدلا من 7.50 جنيه و9.25 جنيه للتر البنزين 92 بدلا من 8.75 جنيه و10.75 جنيه للتر البنزين 95 بدلا من 9.75 جنيه وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنية / لتر بدلا من 6.75 جنيه، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائيه والكهرباء.