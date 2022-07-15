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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنجلو أمريكان البريطانية ونيبون ستيل اليابانية، أعلنتا خطة للتعاون من أجل خفض إنتاج الصلب الكربوني. ووقعت الشركتان العاملتان في مجال التعدين مذكرة تفاهم في هذا الشأن. كما ستبحث الشركتان سبل تحسين كفاءة الخام الذي تنتجه مناجم الشركة البريطانية لتقليل الانبعاثات الكربونية عبر عمليات تصنيع الصلب في الأفران العالية التقليدية. وقالت شركتا التعدين «إن المشروع سيركز على دراسة استخدام خام الحديد الذي تنتجه أنجلو أمريكان في عملية تصنيع الصلب بنظام الاختزال المباشر الأقل إصدارا للانبعاثات الكربونية». وقالت شركتا التعدين «إن المشروع سيركز على دراسة استخدام خام الحديد الذي تنتجه أنجلو أمريكان في عملية تصنيع الصلب بنظام الاختزال المباشر الأقل إصدارا للانبعاثات الكربونية». وتستهدف نيبون ستيل خفض الانبعاثات من عملياتها بنسبة 30% بحلول 2030 والوصول إلى الحياد الكربوني بنسبة 2050.

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