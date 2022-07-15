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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - معدل البطالة في أستراليا انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عام 1974، بحسب إحصاءات رسمية.

وأعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الالكتروني الرسمي عن انخفاض معدل البطالة في أستراليا بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 3.5% في يونيو 2022م الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ نحو 50 عاما.

وقال البيان «هذا هو أدنى معدل بطالة في أستراليا منذ أغسطس 1974م، عندما كان 2.7% آنذاك».