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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسعار المستهلك في السويد ارتفعت إلى مستوى قياسي جديد، مما تسبب في فرض ضغط على البنك المركزي في البلاد لرفع أسعار الفائدة بصورة أسرع مما يخطط له في الوقت الحالي.

وأفادت وكالة «بلومبيرج» للأنباء أن مقياس (سي بي آي إف) المستهدف لـ»ريكسبانك» ارتفع بنسبة 8.5% عما كان عليه في يونيو من العام السابق، مسجلا أعلى مستوى له منذ 30 عاما، بحسب ما ورد في بيانات صدرت عن مكتب الإحصاء السويدي الخميس الماضي.

وتوقع خبراء الاقتصاد الذين شملهم استطلاع بلومبيرج ارتفاع الأسعار بنسبة 8.1%، بينما توقع البنك المركزي تسجيل ارتفاعا بنسبة 8%.

وفي محاولة لكبح الزيادات في الأسعار، قام صانعو السياسة برفع سعر الفائدة الرئيسي للبنك إلى 0.75% في الشهر الماضي.