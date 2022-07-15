شكرا لقرائتكم خبر صندوق الاستثمارات ثاني أكبر مالك في أستون مارتن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعتزم صندوق الاستثمارات العامة رفع حصته في شركة أستون مارتن البريطانية إلى نحو 17%، ليحتل المرتبة الثانية كأكبر مالك في الشركة، حسب وكالة «رويترز».

ونقلت الوكالة عن أستون مارتن البريطانية للسيارات الفاخرة، القول أمس الجمعة، «إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيصبح ثاني أكبر مساهم في الشركة بحصة تقارب 17% من خلال عملية لزيادة رأس المال تهدف لرد ديون وتعزيز موقف الشركة».

وأوضحت الشركة أنها تعتزم جمع 653 مليون جنيه إسترليني (773.15 مليون دولار) عبر استثمار من صندوق الاستثمارات العامة بقيمة 78 مليون جنيه إسترليني، وإصدار حقوق اكتتاب منفصل بقيمة 575 مليون جنيه إسترليني.

وسيتملك الصندوق السعودي حصة تبلغ 16.7% في الشركة، ويكون بذلك في المركز الثاني بين المساهمين بعد حصة تبلغ 18.3% سيملكها كيان (يو تري) التابع لرئيس الشركة لورنس سترول بعد إصدار الحقوق، وسيكون له الحق في مقعدين في مجلس إدارة «أستون مارتن».

أما الجهة المساهمة التي كانت في المركز الثاني قبل الخطوة، وهي شركة مرسيديس - بنز الألمانية، فستبلغ حصتها 9.7% بعد زيادة رأس المال.

وتسعى الشركة لزيادة حصتها إلى 20% بحلول العام المقبل.

وتواجه «أستون مارتن» صعوبات منذ الطرح العام الأولي لأسهمها الذي تم في أواخر 2018. وتراجعت أسهمها المدرجة في لندن بنحو 73% حتى الآن هذا العام.

وقفز سعر السهم 10% صباح أمس الجمعة، بعد أن وصل لمستوى قياسي منخفض في وقت سابق.

وقالت «أستون مارتن» إن نصف رأس المال الجديد الذي ستجمعه الشركة من الخطوة، سيوجه لتسديد ديون. وأضافت أنها ستعمل زيادة رأس المال على تسريع وتيرة الإنفاق الرأسمالي المستقبلي.

وتواجه الشركة ارتفاعا في الديون، حيث بلغ الدين في نهاية مارس 957 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» الخميس، أن أستون مارتن تقترب من إتمام صفقة لجمع أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني، من خلال استقدام صندوق الثروة السيادية السعودي مساهما رئيسيا.

أستون مارتن

تعتزم جمع 653 مليون جنيه إسترليني عبر:







استثمار من صندوق الاستثمارات العامة 78 مليون جنيه



إصدار حقوق اكتتاب منفصل بقيمة 575 مليون جنيه



ملكية الصندوق السعودي





الحصة 16.7%



المركز الثاني بين المساهمين



له الحق في مقعدين بمجلس الإدارة



أكبر حصص الملاك: