33% زيادة في التبادل التجاري بين السعودية وأمريكا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت التعاملات التجارية بين السعودية وأمريكا رقما قياسيا خلال السنوات الخمس الماضية (2017 ـ 2021)، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 623 مليار ريال، منها 114 مليارا في العام الماضي وحده، مرتفعا بنسبة 33% مقارنة بالعام الذي يسبقه (2020).

وأوضح تقرير اقتصادي أصدره اتحاد الغرف التجارية السعودية بمناسبة زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة، أن التجارة البينية بين البلدين تتركز حاليا ومستقبلا في 10 قطاعات حيوية، هي منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، والمعادن ومصنوعاتها، ومعدات النقل وأجزاؤها، والآلات والأجهزة، والمعدات الكهربائية، والاقتصاد الرقمي والابتكار والتجارة الالكترونية والخدمات اللوجستية، وريادة الأعمال، بالإضافة لقطاعات الاستثمار الجريء.

ولفت التقرير إلى أن أمريكا تحتل المرتبة السادسة للدول التي تصدّر لها المملكة، بينما تأتي في المرتبة الثانية للدول التي تستورد منها المملكة.

وذكر تقرير اتحاد الغرف السعودية، أن العلاقات الاقتصادية السعودية الأمريكية تستمد قوتها وقابلية تجددها من قيامها على المصالح المشتركة المعتمدة على أساس المنفعة المتبادلة.

ووصف التقرير هذه العلاقة، بالتاريخية الممتدة على مدار أكثر من ثمانية عقود؛ والتي هيمن على بدايتها قضايا الطاقة والأمن ثم تطورت حتى نمت التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين بشكل مطّرد من حيث الحجم والتنوع.

وتوقع التقرير أن تنمو تلك العلاقات بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة نظرا للمشاركة والرغبة الملموسة من قبل الشركات الأمريكية للدخول في القطاعات الاستثمارية التي توسعت فيها المملكة مثل الترفيه والسياحة والرياضة، فضلاً عن ارتفاع حجم مشاركة المملكة في الولايات المتحدة؛ إذ استثمرت ومولت مجموعة واسعة من الشركات الأمريكية.

وتمثلت أهم الصادرات غير البترولية من السلع إلى أمريكا في عام 2021 بحسب آخر الإحصاءات، في المنتجات الكيماوية العضوية بمبلغ 1.9مليار، وفي الأسمدة بمبلغ 1.6 مليار، وفي الألمنيوم ومصنوعاته بمبلغ 1.3 مليار.

فيما تمثلت أهم السلع المستوردة من أمريكا خلال العام نفسه في الآلات والأجهزة والأدوات والآليات وأجزائها بمبلغ 9.6 مليارات ، وفي معدات النقل وأجزائها كالمركبات بمبلغ 8.5 مليارات، وفي الأسلحة والذخائر وأجزائها ولوازمها بمبلغ 7.7 مليارات.

أهم الصادرات غير البترولية إلى أمريكا







1.9 مليار المنتجات الكيماوية العضوية



1.6 مليار الأسمدة



1.3 مليار الألمنيوم ومصنوعاته



أهم الواردات من أمريكا:





9.6 مليارات الآلات والأجهزة والأدوات والآليات



8.5 مليارات معدات النقل وأجزائها كالمركبات



7.7 مليارات الأسلحة والذخائر وأجزائها ولوازمها



10 قطاعات حيوية:

منتجات الصناعات الكيماوية - المعادن ومصنوعاتها - معدات النقل وأجزاؤها - الآلات والأجهزة - المعدات الكهربائية - الاقتصاد الرقمي والابتكار - التجارة الالكترونية - الخدمات اللوجستية - ريادة الأعمال - الاستثمار الجريء

حجم التبادل التجاري:

2017 ـ 2021 ........................................................................ 623 مليار ريال

2021 ................................................................................... 114 مليارا

33% معدل الزيادة عن 2020