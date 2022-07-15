شكرا لقرائتكم خبر عن «سكني»: تسكين 95 ألف أسرة حتى نهاية يونيو الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن برنامج "سكني" عن استفادة 80.259 أسرة سعودية منذ بداية العام حتى نهاية شهر يونيو الماضي من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونياً لمستفيديه ضمن إجراءات سهلة وميسرة.

فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 95.308 أسر سعودية، وذلك في إطار سعي البرنامج إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030) برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.

وأوضح "سكني" أن عدد الأسر المستفيدة من الخيارات والحلول التي يوفرها للمستفيدين بلغ في شهر يونيو الماضي 14,079 أسرة سعودية، بينما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول في ذات الشهر 15,637 أسرة سعودية.

وكان البرنامج أطلق الشهر الماضي 5 باقات دعم اختيارية جديدة ضمن حلول وخيارات أكثر لتصل إلى 9 خيارات لمستفيدي "سكني"، إذ شملت: (باقة الدعم المقدم، باقة الإيجار، باقة الأثاث، باقة البناء الذاتي، باقة تجديد المسكن)، مشيراً إلى إمكان الحصول على باقات الدعم السكني المتنوعة بكل يسر وسهولة من خلال موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني ضمن قائمة من الخيارات المتنوعة؛ بهدف تسهيل تملك المواطنين للمنازل بما يتوافق مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية.

وأشار إلى أن الباقات تمنح المستفيد حلولاً مرنة ومتعددة، وذلك بتقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين، حيث تأتي إيماناً من "سكني" باستمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.

ويتيح موقع وتطبيق "سكني" 119 مشروعاً تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، تتضمن نحو 155 ألف وحدة سكنية متنوعة بين فلل وشقق وتاون هاوس، يتوزّع معظمها في 7 ضواحٍ سكنية كبرى في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وخميس مشيط؛ لتوفّير حياة عصرية تتكامل فيها جودة الوحدات السكنية وفق المعايير العالمية مع المرافق والخدمات المتنوعة التي تعزز جودة الحياة لساكنيها والأسعار المناسبة بمتوسط 750 ألف ريال.

ويُقدم موقع وتطبيق "سكني" مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية تشمل: المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و"المقاول المعتمد"، وخدمة التمويل الإلكتروني و"السوق العقاري"، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً.

ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط https://sakani.sa، أو بالاتصال على الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة عن جميع التساؤلات والاستفسارات، إلى جانب تطبيق "سكني" للأجهزة الذكيّة، أو زيارة مركز "سكني" الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.