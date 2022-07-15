أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 15-7-2022

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر الذهب فى مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 15 يوليو 2022، بحوالى جنيهين فقط، وهو انخفاض طفيف غير مؤثر فى حركة التداول على الذهب بالسوق المصرى، وسجل جرام الذهب عيار 21- الأكثر رواجًا فى سوق الصاغة بمصر- هبوطًا ليصلل إلى 988 جنيهًا للجرام مقابل مستويات 990 جنيها للجرام، بدون إضافة مصنعية على الجرام.

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يسجل 988 جنيه للجرام

عيار 24 : 1131 جنيها

عيار 18 : 845 جنيها

الجنيه الذهب 7904 جنيهات

أونصة الذهب 1707 دولارات

تراجعت أسعار الذهب 1%، بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، مع تراجع التوقعات للذهب بالفعل بسبب المخاوف من أن يلجأ مجلس الاحتياطى الفدرالى إلى رفع أكبر لأسعار الفائدة هذا الشهر للتصدى للتضخم المتصاعد.

وسجل الدولار مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً فى 20 عاماً، مما أضر بالطلب على الذهب المسعر بالعملة الأميركية بين المشترين الذين يملكون عملات أخرى، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، مما نال من جاذبية الذهب الذى لا يدر عائداً ثابتاً.

وأظهرت بيانات الليلة الماضية أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوى فى الولايات المتحدة قفز بنسبة 9.1% فى يونيو، وهو أكبر ارتفاع فى أكثر من 4 عقود.