أسعار الذهب في مصر تواصل تراجعها

الشارقة - اميمة ياسر -

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها، مع بداية تعاملات اليوم الجمعة، إذ تراجع الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في تعاملات أمس.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

انخفض أسعار الذهب عيار 14 إلى 657 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 844 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 985 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1126 جنيها للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 7880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وتراجع سعر الذهب عالميا خلال منتصف تعاملات جلسة أمس الخميس إلى نحو 1699 دولارا للأوقية، بنسبة تراجع قدرها 2.07%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.