شكرا لقرائتكم خبر عن نجاحات الدولة بقطاع البترول.. الاكتفاء الذاتى من الغاز الأبرز.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاحات كبرى حققتها الدولة المصرية في قطاع البترول خلال الـ 8 سنوات الماضية، والتي تتضمن تعزيز المناخ الاستثماري في البحث عن البترول والغاز، حيث ارتفع عدد شركات البترول العالمية العاملة فى مصر، في مجال الاستثمار في البحث عن البترول والغاز .

1- بلغت قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع البترول، حوالي 437 مليار جنيه

2- مقارنةً مع 152مليار جنيه خلال السنوات الثمان التي سبقتها (06/2007 – 13/2014)، بمعدل نمو بلغ 188%.





أهم البرامج والمبادرات، التى تم تنفيذها فى قطاع البترول والغاز الطبيعى1-تتضمن تعزيز المناخ الاستثماري في البحث عن البترول والغاز حيث ارتفع عدد شركات البترول العالمية العاملة في مصر، في مجال الاستثمار في البحث عن البترول والغاز إلى حوالي 50 شركة

2- نجح قطاع البترول في جذب استثمارات لشركات بترول عالمية

3-تنفيذ 32 مشروعاً في تنمية حقول البترول، باستثمارات تقدر بحوالي 561 مليار جنيه

1- إبرام حوالي 130 اتفاقية بترولية، منذ أكتوبر 2013 حتى الآن مع شركات بترول عالمية ومحلية.





أهم النتائج الاستراتيجية لقطاع البترول 1- ارتفاع صادرات قطاع البترول (النفط والغاز والبتروكيماويات) لتصل إلى 12.9 مليار دولار خلال 2021، مقارنة مع 7 مليار دولار في 2020، بمعدل نمو 84%

2- بلغت جملة الاستثمارات المحققة في قطاع البترول حتى أبريل 2022 حوالي 1.2 تريليون جنيه

3- منها 778 مليار جنيه مشروعات بدأ تشغيلها

4- و119 مليار جنيه مشروعات جارى دراستها

5- و292 مشروعات جارى تنفيذها منها 6 مشروعات تكرير بقيمة حوالي 131 مليار جنيه جارى تنفيذها لزيادة الطاقة الإنتاجية من المشتقات البترولية

6- أصبحت مصر ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي في إفريقيا، بعد أن حققت الاكتفاء الذاتي، كما ساهم قطاع البترول في تحقيق إيرادات آلت للخزانة العامة للدولة بحوالي 33 مليار جنيه عام 20/2021.