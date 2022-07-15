شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 10.5 مليار جنيه لتطوير شبكات الكهرباء ضمن مبادرة "حياة كريمة". والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفد الدولة المصرية المشروع الأضخم تمويلًا والأكبر من حيث عدد المستفيدين، حيث يستفيد منه نحو 60 مليون مواطن "حياة كريمة" بتكلفة تصل إلى تريليون جنيه، حيث تقوم الدولة المصرية بتنفيذ المئات من المشروعات فى مختلف القطاعات لتحسين معيشة المواطنين فى الريف المصرى .

واوضح تقرير لوزارة التخطيط انه يتم حالياً تنفيذ مشروعات تطوير شبكات الكهرباء لنحو 1477 تجمعاً ريفياً، لخدمة أهالي 1477 قريةً ضمن المرحلة الأولى من المبادرة والبالغ عدد سكانهم ما يزيد عن 17 مليون مواطن، وخلال العام المالي 21/2022 (فقط) تم صرف حوالي 10.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تطوير شبكات الكهرباء ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وبلغت قيمة الاستثمارات العامة في قطاع الطاقة (الكهرباء)، حوالي 886 مليار جنيه خلال السنوات الثمان السابقة (14/2015- 21/2022)، مقابل حوالي 265 مليار جنيه خلال السنوات الثمان التي سبقتها (06/2007 -13/2014)، بمعدل نمو بلغ 234%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي الموجه للقطاع، من 38 مليار جنيه في (13/2014)، إلى حوالي 63 مليار جنيه، بمعدل نمو حوالي 66%، في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتحقيق أمن الطاقة، كأحد أهم محاور تحقيق الأمن القومي.

وحول تطور الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع الكهرباء، اوضح التقرير ان قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بلغت حوالي 449 مليار جنيه، خلال السنوات الثمان السابقة (14/2015- 21/2022)، مقارنةً مع 113 مليار جنيه خلال السنوات الثمان التي سبقتها (06/2007 – 13/2014)، بمعدل نمو بلغ 297%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي الموجه للقطاع من حوالي 12 مليار جنيه في (13/2014)، إلى 42.3 مليار جنيه، بمعدل نمو حوالي 253%.

وأضافت السعيد أن خطة عام (22/2023) تستهدف توجيه استثمارات قَدرهْا 29.3 مليار جنيه لقطاع الكهرباء لتنفيذ عِدّة مشروعات استراتيجية لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لـمشروعات التنمية الاقتصادية.