شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: صادرات مصر الوطنية تكسر حاجز المليار دولار فى أبريل الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع حجم صادرات مصر الوطنية بما يزيد عن مليار دولار في شهر واحد فقط.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز، إن إجمالى صادرات مصر الوطنية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات و935 مليون دولار، في شهر أبريل الماضي، بينما كانت نحو 3 مليارات و199 مليون دولار في شهر أبريل عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو مليار و735 مليون دولار.

ويشير توزيع الصادرات الوطنية إلى أن القائمة تضمنت صادرات الوقود وبلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و765 مليون دولار في شهر أبريل الماضي، مقابل 786 مليون و222 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو مليار و9 ملايين دولار، يليه صادرات مصر من القطن الخام وبلغت قيمتها نحو 40 مليون و820 ألف دولار، في شهر أبريل الماضي، مقابل 38 مليون 515 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021.

وتضمنت القائمة أيضا كلا من صادرات السلع نصف المصنعة وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 946 مليون و205 ألف دولار في شهر أبريل الماضي، مقابل نحو 599 مليون و499 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 346 مليون و706 ألف دولار، بالإضافة إلى السلع تامة الصنع وبلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار 860 مليون دولار في شهر أبريل الماضي، مقابل مليار و486 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 373 مليون و631 ألف دولار.